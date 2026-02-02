Edelweiss Asset Reconstruction Company standalone net profit declines 24.98% in the December 2025 quarter

Sales decline 22.68% to Rs 152.16 croreNet profit of Edelweiss Asset Reconstruction Company declined 24.98% to Rs 75.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 100.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 22.68% to Rs 152.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 196.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.16196.80 -23 OPM %79.2388.56 -PBDT103.01134.08 -23 PBT102.71133.81 -23 NP75.21100.25 -25
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content