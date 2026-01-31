Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Nath Bio-Genes (India) consolidated net profit declines 39.62% in the December 2025 quarter

Nath Bio-Genes (India) consolidated net profit declines 39.62% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 5:07 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 78.90% to Rs 65.96 crore

Net profit of Nath Bio-Genes (India) declined 39.62% to Rs 1.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 78.90% to Rs 65.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales65.9636.87 79 OPM %5.4321.78 -PBDT0.764.62 -84 PBT-0.213.79 PL NP1.602.65 -40

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Mamata Machinery consolidated net profit declines 10.26% in the December 2025 quarter

Unick Fix-A-Form And Printers reports standalone net loss of Rs 0.56 crore in the December 2025 quarter

Affle 3i consolidated net profit rises 19.06% in the December 2025 quarter

IDFC First Bank consolidated net profit rises 40.71% in the December 2025 quarter

Moschip Technologies consolidated net profit declines 60.76% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 5:07 PM IST

Explore News

Next Story