Eicher Motors consolidated net profit rises 21.37% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 22.74% to Rs 5999.83 crore

Net profit of Eicher Motors rose 21.37% to Rs 1420.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1170.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.74% to Rs 5999.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4888.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5999.834888.11 23 OPM %25.9524.57 -PBDT2059.751640.09 26 PBT1848.651460.82 27 NP1420.611170.50 21

First Published: Feb 11 2026 | 9:07 AM IST

