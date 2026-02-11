Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Gayatri Sugars reports standalone net loss of Rs 5.68 crore in the December 2025 quarter

Gayatri Sugars reports standalone net loss of Rs 5.68 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 25.89% to Rs 81.17 crore

Net loss of Gayatri Sugars reported to Rs 5.68 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 25.89% to Rs 81.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 109.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.17109.53 -26 OPM %3.618.84 -PBDT-3.992.92 PL PBT-5.681.24 PL NP-5.681.24 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

G K Consultants standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Sam Industries standalone net profit declines 70.21% in the December 2025 quarter

Goenka Business & Finance reports standalone net profit of Rs 2.67 crore in the December 2025 quarter

Panth Infinity standalone net profit rises 11.71% in the December 2025 quarter

Minaxi Textiles reports standalone net loss of Rs 0.25 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story