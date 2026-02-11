G K Consultants standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 93.33% to Rs 0.29 croreNet profit of G K Consultants rose 200.00% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 93.33% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.290.15 93 OPM %82.7653.33 -PBDT0.240.08 200 PBT0.240.08 200 NP0.240.08 200
