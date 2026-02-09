Associate Sponsors

Happy Forgings consolidated net profit rises 22.29% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:55 PM IST
Sales rise 10.44% to Rs 391.31 crore

Net profit of Happy Forgings rose 22.29% to Rs 78.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.44% to Rs 391.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 354.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales391.31354.32 10 OPM %30.7728.64 -PBDT126.10105.93 19 PBT103.6786.82 19 NP78.9464.55 22

First Published: Feb 09 2026 | 5:55 PM IST

