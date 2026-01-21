Wendt India consolidated net profit declines 63.75% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.52% to Rs 60.32 croreNet profit of Wendt India declined 63.75% to Rs 2.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.52% to Rs 60.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales60.3252.67 15 OPM %12.1420.92 -PBDT8.6712.93 -33 PBT5.0410.62 -53 NP2.988.22 -64
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content