Federal-Mogul Goetze (India) consolidated net profit rises 0.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.45% to Rs 495.65 croreNet profit of Federal-Mogul Goetze (India) rose 0.48% to Rs 29.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.45% to Rs 495.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 433.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales495.65433.09 14 OPM %13.8012.73 -PBDT77.4464.06 21 PBT55.5641.94 32 NP29.0528.91 0
