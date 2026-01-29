L T Foods consolidated net profit rises 9.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.49% to Rs 2809.20 croreNet profit of L T Foods rose 9.84% to Rs 157.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 143.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.49% to Rs 2809.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2274.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2809.202274.81 23 OPM %11.1910.98 -PBDT283.25243.63 16 PBT220.37197.84 11 NP157.35143.26 10
