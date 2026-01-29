eClerx Services consolidated net profit rises 40.06% in the December 2025 quarter

Associate Sponsors

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 25.36% to Rs 1070.33 crore

Net profit of eClerx Services rose 40.06% to Rs 191.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 137.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.36% to Rs 1070.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 853.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1070.33853.82 25 OPM %25.8124.30 -PBDT296.42219.78 35 PBT250.12184.00 36 NP191.98137.07 40

First Published: Jan 29 2026 | 9:10 AM IST

