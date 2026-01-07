Home / Markets / Capital Market News / Galaxy Agrico Exports reports standalone net profit of Rs 5.31 crore in the December 2025 quarter

Galaxy Agrico Exports reports standalone net profit of Rs 5.31 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 07 2026 | 6:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1.35% to Rs 0.75 crore

Net profit of Galaxy Agrico Exports reported to Rs 5.31 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.35% to Rs 0.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.750.74 1 OPM %-45.331.35 -PBDT-0.35-0.04 -775 PBT-0.40-0.11 -264 NP5.31-0.08 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indian economy estimated to expand at 7.4% in FY26, buoyant growth seen in services sector

GIFT Nifty indicates flat opening for key indices

Benchmarks extend losses for third session, Nifty ends below 26,150

INR rebounds to one-week high

Quick Wrap: Nifty IT Index gains 1.87%

First Published: Jan 07 2026 | 5:50 PM IST

Explore News

Next Story