GEE standalone net profit rises 231.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 17 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 14.08% to Rs 92.35 crore

Net profit of GEE rose 231.01% to Rs 4.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.08% to Rs 92.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales92.3580.95 14 OPM %9.466.07 -PBDT6.742.76 144 PBT5.711.73 230 NP4.271.29 231

First Published: Jan 17 2026 | 9:05 AM IST

