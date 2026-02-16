Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Godavari Biorefineries consolidated net profit rises 43.23% in the December 2025 quarter

Godavari Biorefineries consolidated net profit rises 43.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 16 2026 | 11:19 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.81% to Rs 459.85 crore

Net profit of Godavari Biorefineries rose 43.23% to Rs 8.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.81% to Rs 459.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 447.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales459.85447.27 3 OPM %9.378.07 -PBDT34.9220.81 68 PBT21.378.47 152 NP8.255.76 43

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gokul Refoils and Solvent consolidated net profit rises 805.17% in the December 2025 quarter

Facor Alloys reports consolidated net loss of Rs 4.37 crore in the December 2025 quarter

Lux Industries consolidated net profit declines 59.73% in the December 2025 quarter

Nidhi Granites consolidated net profit rises 135.11% in the December 2025 quarter

Digjam standalone net profit declines 66.45% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 16 2026 | 11:19 AM IST

Explore News

Next Story