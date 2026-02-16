Associate Sponsors

Nidhi Granites consolidated net profit rises 135.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 16 2026 | 11:19 AM IST
Sales rise 15.96% to Rs 15.55 crore

Net profit of Nidhi Granites rose 135.11% to Rs 2.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.96% to Rs 15.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.5513.41 16 OPM %21.866.71 -PBDT3.401.33 156 PBT2.941.17 151 NP2.210.94 135

First Published: Feb 16 2026 | 11:19 AM IST

