Lux Industries consolidated net profit declines 59.73% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 16 2026 | 11:19 AM IST
Sales rise 21.96% to Rs 669.98 crore

Net profit of Lux Industries declined 59.73% to Rs 12.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.96% to Rs 669.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 549.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales669.98549.34 22 OPM %5.369.07 -PBDT32.6348.82 -33 PBT25.0242.57 -41 NP12.9132.06 -60

