Gokul Refoils and Solvent consolidated net profit rises 805.17% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 16 2026 | 11:19 AM IST
Sales rise 6.84% to Rs 1075.61 crore

Net profit of Gokul Refoils and Solvent rose 805.17% to Rs 5.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.84% to Rs 1075.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1006.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1075.611006.76 7 OPM %0.990.70 -PBDT10.035.28 90 PBT7.291.48 393 NP5.250.58 805

First Published: Feb 16 2026 | 11:19 AM IST

