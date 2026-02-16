Gokul Refoils and Solvent consolidated net profit rises 805.17% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.84% to Rs 1075.61 croreNet profit of Gokul Refoils and Solvent rose 805.17% to Rs 5.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.84% to Rs 1075.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1006.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1075.611006.76 7 OPM %0.990.70 -PBDT10.035.28 90 PBT7.291.48 393 NP5.250.58 805
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content