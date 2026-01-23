Godrej Consumer Products consolidated net profit declines 0.08% in the December 2025 quarter

Associate Sponsors

Last Updated : Jan 23 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 8.81% to Rs 4079.47 crore

Net profit of Godrej Consumer Products declined 0.08% to Rs 497.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 498.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.81% to Rs 4079.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3749.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4079.473749.11 9 OPM %21.5820.16 -PBDT857.39749.33 14 PBT790.98687.44 15 NP497.91498.31 0

First Published: Jan 23 2026 | 5:51 PM IST

