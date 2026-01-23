Likhami Consulting standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 50.00% to Rs 0.15 croreNet profit of Likhami Consulting rose 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.00% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.150.10 50 OPM %26.6730.00 -PBDT0.040.03 33 PBT0.040.03 33 NP0.040.03 33
