CHL consolidated net profit rises 228.10% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.63% to Rs 40.92 croreNet profit of CHL rose 228.10% to Rs 3.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.63% to Rs 40.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales40.9239.11 5 OPM %29.9429.66 -PBDT10.619.04 17 PBT6.814.52 51 NP3.971.21 228
