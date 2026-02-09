Associate Sponsors

CHL consolidated net profit rises 228.10% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:55 PM IST
Sales rise 4.63% to Rs 40.92 crore

Net profit of CHL rose 228.10% to Rs 3.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.63% to Rs 40.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales40.9239.11 5 OPM %29.9429.66 -PBDT10.619.04 17 PBT6.814.52 51 NP3.971.21 228

First Published: Feb 09 2026 | 5:55 PM IST

