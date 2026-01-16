Home / Markets / Capital Market News / Hathway Cable & Datacom consolidated net profit rises 58.74% in the December 2025 quarter

Hathway Cable & Datacom consolidated net profit rises 58.74% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.97% to Rs 536.56 crore

Net profit of Hathway Cable & Datacom rose 58.74% to Rs 21.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.97% to Rs 536.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 511.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales536.56511.15 5 OPM %14.4316.25 -PBDT102.19106.45 -4 PBT28.1819.47 45 NP21.7013.67 59

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ravindra Energy consolidated net profit rises 571.56% in the December 2025 quarter

Smartworks Coworking Spaces reports consolidated net profit of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Angel One consolidated net profit declines 4.55% in the December 2025 quarter

Fedbank Financial Services standalone net profit rises 368.60% in the December 2025 quarter

ITCONS E-Solutions bags Rs 7-cr contract from Bank of Maharashtra

First Published: Jan 16 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story