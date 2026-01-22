Home / Markets / Capital Market News / IDBI Capital Markets & Securities standalone net profit rises 17.40% in the December 2025 quarter

IDBI Capital Markets & Securities standalone net profit rises 17.40% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 22 2026 | 3:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 53.28% to Rs 3.51 crore

Net profit of IDBI Capital Markets & Securities rose 17.40% to Rs 6.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.28% to Rs 3.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.512.29 53 OPM %-617.95-1024.45 -PBDT6.145.23 17 PBT6.145.23 17 NP6.145.23 17

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indian Bank climbs after Q3 PAT rises 7% YoY to Rs 3,061 cr

Radico Khaitan surges after PAT rises nearly 62% YoY in Q3

Silver Touch re-selected for strategic digital transformation engagement

SSWL Q3 PAT declines 2% YoY to Rs 47 crore

IIFL Finance Ltd leads losers in 'A' group

First Published: Jan 22 2026 | 3:50 PM IST

Explore News

Next Story