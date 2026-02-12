Associate Sponsors

Indogulf Cropsciences standalone net profit rises 11.38% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:13 AM IST
Sales rise 10.38% to Rs 108.58 crore

Net profit of Indogulf Cropsciences rose 11.38% to Rs 4.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.38% to Rs 108.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 98.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales108.5898.37 10 OPM %10.5010.32 -PBDT10.016.97 44 PBT7.344.97 48 NP4.113.69 11

First Published: Feb 12 2026 | 9:13 AM IST

