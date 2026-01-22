Home / Markets / Capital Market News / Interglobe Aviation consolidated net profit declines 77.55% in the December 2025 quarter

Interglobe Aviation consolidated net profit declines 77.55% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 22 2026 | 6:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.16% to Rs 23471.90 crore

Net profit of Interglobe Aviation declined 77.55% to Rs 549.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2448.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.16% to Rs 23471.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22110.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23471.9022110.70 6 OPM %22.8723.42 -PBDT4890.904752.60 3 PBT2108.702527.10 -17 NP549.802448.80 -78

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

PTC India Financial Services consolidated net profit declines 26.88% in the December 2025 quarter

Mphasis consolidated net profit rises 3.36% in the December 2025 quarter

Nexome Capital Markets reports consolidated net loss of Rs 1.00 crore in the December 2025 quarter

Bandhan Bank standalone net profit declines 51.79% in the December 2025 quarter

CLC Industries reports standalone net loss of Rs 4.93 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 22 2026 | 6:04 PM IST

Explore News

Next Story