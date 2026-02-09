Associate Sponsors

Kalyani Commercials standalone net profit rises 142.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
Sales rise 32.37% to Rs 181.21 crore

Net profit of Kalyani Commercials rose 142.31% to Rs 0.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.37% to Rs 181.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 136.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales181.21136.90 32 OPM %1.341.58 -PBDT0.880.44 100 PBT0.800.37 116 NP0.630.26 142

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

