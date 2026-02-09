Associate Sponsors

Capital Market News / Sintercom India standalone net profit declines 11.90% in the December 2025 quarter

Sintercom India standalone net profit declines 11.90% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
Sales rise 6.97% to Rs 25.80 crore

Net profit of Sintercom India declined 11.90% to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.97% to Rs 25.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.8024.12 7 OPM %16.1215.96 -PBDT2.912.66 9 PBT0.630.61 3 NP0.370.42 -12

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

