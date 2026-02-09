Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rolex Rings standalone net profit rises 136.50% in the December 2025 quarter

Rolex Rings standalone net profit rises 136.50% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.76% to Rs 274.84 crore

Net profit of Rolex Rings rose 136.50% to Rs 47.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.76% to Rs 274.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 259.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales274.84259.88 6 OPM %20.9619.73 -PBDT74.9054.97 36 PBT65.4845.24 45 NP47.7520.19 137

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kalyani Commercials standalone net profit rises 142.31% in the December 2025 quarter

Atvo Enterprises standalone net profit rises 250.00% in the December 2025 quarter

Shukra Bullions reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Vinyoflex standalone net profit declines 18.75% in the December 2025 quarter

Chase Bright Steel reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

Explore News

Next Story