Rolex Rings standalone net profit rises 136.50% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.76% to Rs 274.84 croreNet profit of Rolex Rings rose 136.50% to Rs 47.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.76% to Rs 274.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 259.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales274.84259.88 6 OPM %20.9619.73 -PBDT74.9054.97 36 PBT65.4845.24 45 NP47.7520.19 137
