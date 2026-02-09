Associate Sponsors

Laffans Petrochemicals reports standalone net profit of Rs 1.56 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:56 PM IST
Sales decline 11.93% to Rs 0.96 crore

Net profit of Laffans Petrochemicals reported to Rs 1.56 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.93% to Rs 0.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.961.09 -12 OPM %-48.96-44.95 -PBDT1.84-1.91 LP PBT1.70-2.07 LP NP1.56-2.04 LP

First Published: Feb 09 2026 | 5:56 PM IST

