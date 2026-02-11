Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Landmark Cars consolidated net profit rises 24.82% in the December 2025 quarter

Landmark Cars consolidated net profit rises 24.82% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.56% to Rs 1345.08 crore

Net profit of Landmark Cars rose 24.82% to Rs 14.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.56% to Rs 1345.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1195.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1345.081195.03 13 OPM %5.495.56 -PBDT59.1350.04 18 PBT21.1716.01 32 NP14.1811.36 25

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Arvind SmartSpaces consolidated net profit declines 39.76% in the December 2025 quarter

Kewal Kiran Clothing consolidated net profit rises 38.86% in the December 2025 quarter

KM Sugar Mills consolidated net profit rises 62.90% in the December 2025 quarter

Torrent Power consolidated net profit rises 35.20% in the December 2025 quarter

Subex reports consolidated net profit of Rs 2.93 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story