Landmark Cars consolidated net profit rises 24.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.56% to Rs 1345.08 croreNet profit of Landmark Cars rose 24.82% to Rs 14.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.56% to Rs 1345.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1195.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1345.081195.03 13 OPM %5.495.56 -PBDT59.1350.04 18 PBT21.1716.01 32 NP14.1811.36 25
