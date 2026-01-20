Home / Markets / Capital Market News / LTIMindtree consolidated net profit declines 10.58% in the December 2025 quarter

LTIMindtree consolidated net profit declines 10.58% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:06 PM IST
Sales rise 11.59% to Rs 10781.00 crore

Net profit of LTIMindtree declined 10.58% to Rs 970.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1085.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.59% to Rs 10781.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9660.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10781.009660.90 12 OPM %18.5816.49 -PBDT2160.601736.90 24 PBT1895.001472.50 29 NP970.601085.40 -11

First Published: Jan 20 2026 | 2:05 PM IST

