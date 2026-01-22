Home / Markets / Capital Market News / Machhar Industries reports consolidated net profit of Rs 0.29 crore in the December 2025 quarter

Machhar Industries reports consolidated net profit of Rs 0.29 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 6:04 PM IST
Sales rise 21.13% to Rs 4.07 crore

Net profit of Machhar Industries reported to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.13% to Rs 4.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.073.36 21 OPM %10.32-2.38 -PBDT0.42-0.10 LP PBT0.33-0.23 LP NP0.29-0.08 LP

