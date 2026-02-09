Associate Sponsors

Man Industries (India) consolidated net profit rises 61.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 4:03 PM IST
Sales rise 13.45% to Rs 830.38 crore

Net profit of Man Industries (India) rose 61.31% to Rs 55.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.45% to Rs 830.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 731.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales830.38731.94 13 OPM %15.3710.76 -PBDT97.7858.10 68 PBT76.2946.86 63 NP55.0434.12 61

First Published: Feb 09 2026 | 4:03 PM IST

