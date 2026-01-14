Home / Markets / Capital Market News / Mangalam Global Enterprise consolidated net profit rises 34.44% in the December 2025 quarter

Mangalam Global Enterprise consolidated net profit rises 34.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 14 2026 | 5:31 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.58% to Rs 756.16 crore

Net profit of Mangalam Global Enterprise rose 34.44% to Rs 8.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.58% to Rs 756.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 502.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales756.16502.16 51 OPM %1.692.23 -PBDT10.4610.05 4 PBT9.829.46 4 NP8.516.33 34

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

GTPL Hathway consolidated net profit rises 8.26% in the December 2025 quarter

Amar Vanijya reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

MRPL rallies as Q3 PAT soars nearly five-fold to Rs 1,445 cr

Infosys Q3 profit slips 10% QoQ; FY26 revenue guidance raised

RailTel secures work order of Rs 88.66 cr from Central Railway

First Published: Jan 14 2026 | 5:31 PM IST

Explore News

Next Story