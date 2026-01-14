Mangalam Global Enterprise consolidated net profit rises 34.44% in the December 2025 quarter

Sales rise 50.58% to Rs 756.16 croreNet profit of Mangalam Global Enterprise rose 34.44% to Rs 8.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.58% to Rs 756.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 502.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales756.16502.16 51 OPM %1.692.23 -PBDT10.4610.05 4 PBT9.829.46 4 NP8.516.33 34
