Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Max India reports consolidated net loss of Rs 42.85 crore in the December 2025 quarter

Max India reports consolidated net loss of Rs 42.85 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 5:55 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 24.06% to Rs 43.10 crore

Net Loss of Max India reported to Rs 42.85 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 44.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.06% to Rs 43.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.1034.74 24 OPM %-82.88-85.32 -PBDT-32.46-26.78 -21 PBT-38.55-31.81 -21 NP-42.85-44.60 4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Maximus International consolidated net profit declines 29.50% in the December 2025 quarter

ARSS Infrastructure Projects reports consolidated net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

PVV Infra consolidated net profit rises 3408.33% in the December 2025 quarter

Jubilant Foodworks consolidated net profit rises 65.23% in the December 2025 quarter

Bhagiradha Chemicals & Industries consolidated net profit rises 28.69% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 5:55 PM IST

Explore News

Next Story