Max India reports consolidated net loss of Rs 42.85 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 24.06% to Rs 43.10 croreNet Loss of Max India reported to Rs 42.85 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 44.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.06% to Rs 43.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.1034.74 24 OPM %-82.88-85.32 -PBDT-32.46-26.78 -21 PBT-38.55-31.81 -21 NP-42.85-44.60 4
