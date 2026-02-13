Associate Sponsors

Meera Industries consolidated net profit declines 78.36% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 2:32 PM IST
Sales decline 24.40% to Rs 8.80 crore

Net profit of Meera Industries declined 78.36% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 24.40% to Rs 8.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.8011.64 -24 OPM %6.8217.78 -PBDT0.672.06 -67 PBT0.221.75 -87 NP0.291.34 -78

First Published: Feb 13 2026 | 2:32 PM IST

