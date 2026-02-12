Associate Sponsors

MIL Industries standalone net profit rises 83.98% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 90.51% to Rs 16.06 crore

Net profit of MIL Industries rose 83.98% to Rs 3.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 90.51% to Rs 16.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.068.43 91 OPM %28.2726.81 -PBDT4.862.64 84 PBT4.452.42 84 NP3.331.81 84

First Published: Feb 12 2026 | 9:09 AM IST

