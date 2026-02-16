Mitcon Consultancy & Engineering Services consolidated net profit rises 419.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.00% to Rs 26.55 croreNet profit of Mitcon Consultancy & Engineering Services rose 419.23% to Rs 1.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.00% to Rs 26.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.5522.31 19 OPM %24.7127.21 -PBDT4.553.28 39 PBT2.060.97 112 NP1.350.26 419
