Motilal Oswal Financial Services consolidated net profit rises 0.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.26% to Rs 2091.01 croreNet profit of Motilal Oswal Financial Services rose 0.26% to Rs 565.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 564.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.26% to Rs 2091.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1986.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2091.011986.51 5 OPM %52.8753.43 -PBDT777.54767.96 1 PBT748.43740.66 1 NP565.97564.52 0
