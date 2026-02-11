Mrs Bectors Food Specialities consolidated net profit rises 10.12% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.37% to Rs 533.32 croreNet profit of Mrs Bectors Food Specialities rose 10.12% to Rs 38.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.37% to Rs 533.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 492.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales533.32492.12 8 OPM %12.8312.48 -PBDT73.0665.90 11 PBT50.5046.49 9 NP38.0934.59 10
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content