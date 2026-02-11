A B M International reports consolidated net loss of Rs 3.34 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 8.09% to Rs 15.33 croreNet Loss of A B M International reported to Rs 3.34 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.09% to Rs 15.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.3316.68 -8 OPM %-21.92-12.35 -PBDT-3.33-2.05 -62 PBT-3.34-2.06 -62 NP-3.34-2.06 -62
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content