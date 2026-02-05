NIIF Infrastructure Finance standalone net profit rises 13.47% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.01% to Rs 637.50 croreNet profit of NIIF Infrastructure Finance rose 13.47% to Rs 143.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 126.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.01% to Rs 637.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 564.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales637.50564.13 13 OPM %97.1396.26 -PBDT145.07138.33 5 PBT143.41136.73 5 NP143.45126.42 13
