NIIT Learning Systems consolidated net profit rises 20.43% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.29% to Rs 499.70 croreNet profit of NIIT Learning Systems rose 20.43% to Rs 74.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.29% to Rs 499.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 418.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales499.70418.88 19 OPM %19.3121.87 -PBDT103.27101.45 2 PBT83.9285.51 -2 NP74.3461.73 20
