TVS Motor Company consolidated net profit rises 48.63% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 2:17 PM IST
Sales rise 33.72% to Rs 14755.52 crore

Net profit of TVS Motor Company rose 48.63% to Rs 841.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 566.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.72% to Rs 14755.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11034.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14755.5211034.88 34 OPM %15.3714.80 -PBDT1696.061161.99 46 PBT1373.21903.56 52 NP841.29566.03 49

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 28 2026 | 2:17 PM IST

