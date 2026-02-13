Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Platinum Industries consolidated net profit rises 7.90% in the December 2025 quarter

Platinum Industries consolidated net profit rises 7.90% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:35 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.99% to Rs 104.67 crore

Net profit of Platinum Industries rose 7.90% to Rs 12.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.99% to Rs 104.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales104.6793.46 12 OPM %15.0914.99 -PBDT18.4217.16 7 PBT16.7915.75 7 NP12.5711.65 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

DCX Systems reports consolidated net loss of Rs 2.43 crore in the December 2025 quarter

Mukka Proteins consolidated net profit declines 9.56% in the December 2025 quarter

Suratwwala Business Group consolidated net profit rises 5757.89% in the December 2025 quarter

Cohance Lifesciences consolidated net profit declines 76.01% in the December 2025 quarter

Solex Energy consolidated net profit declines 38.01% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:35 AM IST

Explore News

Next Story