Platinum Industries consolidated net profit rises 7.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.99% to Rs 104.67 croreNet profit of Platinum Industries rose 7.90% to Rs 12.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.99% to Rs 104.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales104.6793.46 12 OPM %15.0914.99 -PBDT18.4217.16 7 PBT16.7915.75 7 NP12.5711.65 8
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content