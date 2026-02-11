Rajputana Investment & Finance standalone net profit declines 83.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 64.06% to Rs 1.15 croreNet profit of Rajputana Investment & Finance declined 83.33% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 64.06% to Rs 1.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.153.20 -64 OPM %-4.352.50 -PBDT0.030.16 -81 PBT0.030.16 -81 NP0.020.12 -83
