Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers consolidated net profit rises 13.51% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.65% to Rs 248.86 croreNet profit of Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers rose 13.51% to Rs 18.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.65% to Rs 248.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 217.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales248.86217.06 15 OPM %8.8610.34 -PBDT25.8623.97 8 PBT19.9618.34 9 NP18.0715.92 14
