Revathi Equipment India reports consolidated net loss of Rs 1.40 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:11 AM IST
Sales decline 23.81% to Rs 32.23 crore

Net loss of Revathi Equipment India reported to Rs 1.40 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 23.81% to Rs 32.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.2342.30 -24 OPM %0.1210.52 -PBDT0.510.93 -45 PBT-0.470.48 PL NP-1.400.20 PL

First Published: Jan 29 2026 | 9:11 AM IST

