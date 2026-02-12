Associate Sponsors

Rhetan TMT standalone net profit rises 220.14% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:52 PM IST
Sales decline 3.61% to Rs 6.15 crore

Net profit of Rhetan TMT rose 220.14% to Rs 4.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.61% to Rs 6.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.156.38 -4 OPM %39.0234.95 -PBDT5.231.84 184 PBT5.091.58 222 NP4.451.39 220

First Published: Feb 12 2026 | 5:52 PM IST

