Ritz Mercantile reports standalone net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 18 2026 | 1:06 PM IST
Sales rise 66.67% to Rs 0.01 crore

Net loss of Ritz Mercantile reported to Rs 0.10 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs -0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs -0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales-0.01-0.03 67 OPM %0-3866.67 -PBDT01.16 -100 PBT01.16 -100 NP-0.101.13 PL

First Published: Feb 18 2026 | 1:06 PM IST

