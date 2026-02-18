Home / Markets / Capital Market News / TAAL Tech consolidated net profit rises 1.94% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 18 2026 | 1:05 PM IST
Sales rise 5.58% to Rs 45.79 crore

Net profit of TAAL Tech rose 1.94% to Rs 11.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.58% to Rs 45.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45.7943.37 6 OPM %24.4630.57 -PBDT16.4016.66 -2 PBT15.3915.11 2 NP11.5811.36 2

First Published: Feb 18 2026 | 1:05 PM IST

