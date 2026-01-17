Home / Markets / Capital Market News / Rossari Biotech consolidated net profit rises 3.38% in the December 2025 quarter

Rossari Biotech consolidated net profit rises 3.38% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 17 2026 | 5:31 PM IST
Sales rise 13.45% to Rs 581.68 crore

Net profit of Rossari Biotech rose 3.38% to Rs 32.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.45% to Rs 581.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 512.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales581.68512.73 13 OPM %11.8412.63 -PBDT62.1260.70 2 PBT42.5042.38 0 NP32.7731.70 3

First Published: Jan 17 2026 | 5:31 PM IST

